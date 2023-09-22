كلاب منة فضالى يثيرون أزمة فى 6 أكتوبر

تواجه النجمة منة فضالى أزمة كبيرة بسبب كلابها ، حيث تقدم مدير مشتريات باحدى الشركات الخاصة بمنطقة مول العرب بشكوى ضدها بسبب شراسة كلابها.

وترجع الواقعة حين تقدم لديوان قسم أول أكتوبر، أشرف أحمد محمود إبراهيم 63 سنة مدير مشتريات بشركه باحدى الشركات ومقيم بكمبوند مروج خلف مول العرب مفوض عن عدد 25 ساكن من قاطني العقار رقم 5 ، 7 بذات الكمبوند لتضررهم من الفنانة منه فضالي وذلك لامتلكها عدد ثلاثه كلاب مفترسه الماني الجنسيه بالازعاج وتهديد الأطفال وبث حالة من الزعر بداخل الكمبوند.

وتعدى أحد كلاب الممثلة علي أحد كلاب الملاك اثناء سيره بصحبه مالكه وأفاد المبلغ أن حاله الكلب سيئه وداخل العنايه الخاصة بالطب البيطرى.

يذكر أن منه شاركت صورها سابقاً مع كلابها عبر حسابها الشخصى على موقع “انستجرام” تغزلت فيى كلابها، وكتبت فى تعليقها على الصور :"الحب الحقيقى".