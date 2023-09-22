ورشة أشغال فنية للأطفال فى مكتبة مصر العامة بأسيوط

مكتبة مصر العامة بأسيوط تنظم ورشة الأشغال الفنية للأطفال في تحت إشراف هاجر محروس، مديرة المكتبة. كانت الفعالية موجهة للأطفال من سن 5 إلى 10 سنوات، بهدف تعزيز الإبداع والمهارات الفنية لديهم.

استهلت الورشة بجولة في أقسام المكتبة لتعريف الأطفال بأهمية القراءة والثقافة، من ثم تم تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية التي تعزز التفكير الإبداعي والتعبير الفني.

قدمت هاجر محروس مجموعة متنوعة من الأفكار الإبداعية للأطفال، مثل صنع الألعاب المصغرة، وتلوين الصور الهادئة، وتشكيل الأشكال بالورق والكرتون. كانت هذه الأنشطة مصممة لتطوير مهارات الأطفال في التركيز والصبر والعمل الجماعي.

قدمت هاجر محروس خطوة بخطوة إرشادات للأطفال لإنجاز كل نشاط فني، حيث قامت بشرح الخطوات بوضوح وتوضيح للتفاصيل. كما تم توفير المواد الفنية اللازمة، مثل الألوان والقصاصات والأدوات اللازمة لكل طفل.

شارك الأطفال بشغف وحماس في الورشة، حيث كانت تناسب مهاراتهم وتفاعلهم. قضوا وقتًا ممتعًا صنعًا أشياء جميلة ومبتكرة. كانت هناك أجواء من الابتهاج والإبداع يعم المكان.

في نهاية الورشة، قامت هاجر محروس بتكريم الأطفال عن جهودهم وإبداعاتهم في الفن. وكانت الردود إيجابية من قبل الأهل وأولياء الأمور، الذين شعروا بسعادة كبيرة لرؤية أبنائهم يتفاعلون بإبداع في الورشة.

تهدف فعاليات ورشة الأشغال الفنية للأطفال في مكتبة مصر العامة بأسيوط إلى تعزيز مهارات الطفل وإشراكه في نشاطات إبداعية تعزز تنمية شخصيته وقدراته الفنية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات في المستقبل لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز تفاعل الأطفال مع المكتبة والفن.

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط

ورشة الاشغال الفنية للاطفال فى مكتبة مصر العامة فرع اسيوط