مكتبة مصر العامة أسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

نظمت مكتبة مصر العامة فرع أسيوط للأطفال الأيتام احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف في أجواء بهجة وفرحة. حضر الحفل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتحت إشراف ورعاية هاجر محروس مديرة عامة مكتبة مصر العامة في أسيوط. تهدف هذه الفعالية إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام، وتعزيز روح التضامن والتعاون في المجتمع.

تم تنظيم فقرات متنوعة وممتعة للأطفال، بداية من القصص الدينية والمسابقات الثقافية، حتى المسابقات الشعرية والفنية. كما تم تقديم الهدايا والجوائز للفائزين والمشاركين في الفعالية، بهدف تشجيعهم وتقدير جهودهم.

وتعكس هذه الاحتفالية الرغبة الحقيقية للمكتبة في الاهتمام بالشريحة الأيتام وتقديم الدعم الضروري لهم على مختلف الأصعدة، سواء تعليمية أو ثقافية أو ترفيهية. ويعتبر المولد النبوي الشريف مناسبة مهمة لتعزيز القيم الدينية والأخلاقية بين الأطفال وتعريفهم بقيم الإسلام السمحة والرحمة.

هذه الفعالية تعد نموذجًا يحتذى به في سبيل تعزيز الاندماج الاجتماعي والتضامن في المجتمع. تسعى مكتبة مصر العامة إلى دعم هذه الشرائح الهامة من المجتمع وتوفير الفرص المناسبة لهم للنمو والتطور.

وفي ختام الحفل، أعرب الحضور عن سعادتهم وامتنانهم لتنظيم هذه الفعالية الرائعة التي تهدف إلى نشر المحبة والألفة بين أطفالنا الأيتام ومنحهم الفرصة للاحتفال والاستمتاع بمناسبة أعيادنا الدينية الهامة.

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة

مكتبة مصر العامة اسيوط تحتفل بالمولد النبوى الشريف والعودة للمدرسة