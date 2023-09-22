وكيل جاك في مصر يطلق حملة استدعاء لسيارات Js4 بسبب الوسائد الهوائية

أطلقت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع إحدي شركات القصراوي جروب بصفتها الوكيل الوحيد والرسمي لسيارات جاك في مصر، حملة استدعاء لموديلات (سيارات جاك Js4) من (2021 - 2023)، وذلك بهدف فحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية وذلك لضمان عملها بكفاءة، ولذا يلزم حضور كافة العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة.

وقال بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك إنه يُرجي من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.



وأكد الجهاز أن حملة الاستدعاء تأتى في إطار الاطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين.



وأفاد البيان بأنه لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل، مضيفا أنه في حال وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.