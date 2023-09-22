غدا.. مكتبة مصر العامة بأسيوط تستقبل هيثم شكري "بالحكواتي" لأول مرة

بدأت فعاليات مكتبة مصر العامة فرع أسيوط بقوة من خلال استقبال الحكواتي الشهير هيثم شكرى في مشاركته المميزة "بالحكواتي" يمكن للأطفال الترفيه عن أنفسهم وتعلم القيم والأخلاق من خلال قصصه المشوقة والممتعة. سيتم استضافة هذا الحدث المميز يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الحالي في تمام الساعة 7.30 مساءً. والجميل أن الدعوة لهذا الحدث مجانية لأعضاء المكتبة فقط وذلك كجزء من خطة المكتبة لتقديم الفعاليات المميزة لأعضائها وتعزيز قيمة العضوية، حيث تؤمن المكتبة بأهمية الثقافة والترفيه المجاني المتاح للأطفال.

اشتهر هيثم شكرى بكونه حكواتي موهوب ومنسق أنشطة للأطفال لأكثر من 25 عامًا. يقوم هيثم بالسفر في جميع أنحاء مصر ويحكي القصص الشيقة للأطفال في المكتبات وغيرها من الأماكن. يضمن هيثم أن يكون تفاعله مع الأطفال بارزًا وكأن القصة تدور حقًا أمام أعينهم.

العرض سيتم استضافته بفرع مكتبة مصر العامة في أسيوط، وهو الفرع الذي يلعب دورًا هامًا في توفير الفرص التعليمية والثقافية للمجتمع المحلي. ستشرف على التنظيم والتنسيق لهذه الفعالية هاجر محروس، مدير عام مكتبة مصر العامة بأسيوط، والتي تعمل بكل ما لديها لتوفير الفعاليات الحصرية والفريدة لأعضاء المكتبة وتعتبر مكتبة مصر العامة بأسيوط مكانًا رائعًا للأطفال للاستمتاع بالقراءة والاستكشاف الثقافي ومن المتوقع أن يحظى هذا الحدث بتفاعل كبير من الأعضاء والجمهور الصغير، حيث سيتم تقديم عروض مثيرة ومسلية تلقى استحسان الأطفال.

سيكون هذا الحدث فرصة رائعة للأطفال للاستمتاع بعالم القصص والترفيه، كما سيساهم في تعزيز حب القراءة لديهم وتطوير مهاراتهم اللغوية والاستماع. من المؤكد أن هيثم شكرى سيكون قادرًا على الوصول إلى قلوب الأطفال وإشراكهم في رحلة ساحرة من القصص والمغامرات.

نشجع الجميع على الحضور إلى مكتبة مصر العامة فرع أسيوط للاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها وللتمتع بقصص هيثم شكرى الشيقة. سيكون هذا الحدث فرصة لا تقدر بثمن لإنشاء ذكريات جميلة وتجربة رائعة للشباب.