آمال ماهر عقلها "مراحش" منها.. عودة قوية للساحة الغنائية

عادت الفنانة آمال ماهر، إلى جمهورها ومحبيها من خلال ميني ألبوم جديد يحمل اسم “أنا كويسة”، ما جعلها تتصدر محركات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

آمال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات

يعد ميني ألبوم “أنا كويسة” بمثابة عودة قوية للفنانة آمال ماهر على الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 3 سنوات، ما جعل جمهورها ومحبيها في حالة صدمة بسبب عودتها بشكل مفاجئ، إذ يضم ألبومها الجديد 5 أغانٍ، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آمال ماهر تعود للساحة الغنائية بعد غياب سنوات

آمال ماهر تفاجئ جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”

ولم تكتف آمال ماهر بطرح ميني ألبوم جديد، إذ طرحت منذ قليل فيديو كليب أغنية أنا كويسة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب.

آمال ماهر تفاجيء جمهورها بفيديو كليب “أنا كويسة”

وتقول كلمات أغنية أنا كويسة لـ آمال ماهر: "متخافوش يا ناس عليا، كله حلو وميه ميه، أيوة هي طبعا مش بسيطة، بس عادي مش قضية، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، إن وسط الضحكة نازلة دمعة مني، أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة، ولو أهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة، خرجوني فسحوني الغوا عقلي واشغلوني، وإن فتحت السيرة تاني سكتوني، وقعة جامدة فيا هدت، علقة سخنة بس عدت، سقفولي أنا واللي زيي، اللي وقفت واللي سدت، هما يوم واتنين وفسحة، بعد منها هنام وهصحى، هصحى واحدة تانية مش عبيطة، واحدة فاهمة الدنيا ناصحة، أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني، متخافوش عقلي لسه مرحش مني ".

آمال ماهر تروج لفيديو كليب أغنية أنا كويسة

روجت آمال ماهر، لأغنيتها الجديدة "أنا كويسة" من خلال نشر مقطع من الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت:"أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة".

آمال ماهر تروج لفيديو كليب أغنية أنا كويسة

آخر أعمال آمال ماهر الفنية:

أحيت الفنانة آمال ماهر حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، في أغسطس 2022، وقدَّمتْ خلال الحفل أغنتين من ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ذرة رجولة" والثانية "الحكاية في مشهدين"، كما قدَّمت باقة طربية متنوعة ومميزة من أغانيها بجانب عدد من أغاني كبار نجوم الطرب الأصيل .

حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية دقيقة:

وكانت آمال ماهر، خضعت لعملية جراحية دقيقة، في بداية أغسطس الماضي، ما آثار قلق جمهورها ومحبيها من مختلف أنحاء الوطن العربي، ما جعلها تطمئن جمهورها على حالتها الصحية، وذلك من خلال منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني واحب اطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمدلله كويسة".

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية دقيقة

وأعلنت نبأ خضوع آمال ماهر لعملية جراحية، المطربة مروة نصر، وذلك خلال منشور كتبته عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، وتضمن الآتي:" آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكي يا حبيبتي.. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي ".

آمال ماهر