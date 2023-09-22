آمال ماهر: أنا كويسة بس مهيسة (فيديو)

أطلقت الفنانة آمال ماهر، أحدث أغانيها بعنوان “أنا كويسة” على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب .

روجت آمال ماهر، لأغنيتها الجديدة "أنا كويسة" من خلال نشر مقطع من الفيديو كليب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت:"أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة".

آمال ماهر

أغنية “أنا كويسة” غناء النجمة آمال ماهر، وكلمات الشاعر أحمد المالكي، وتقول كلماتها: "أنا كويسة

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو و مية مية

ً مش بسيطة

ايوة هي طبعا

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو و مية مية

ً مش بسيطة

ايوة هي طبعا

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك او بغني

و ان وسط ضحكة نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة

و لو اهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

الهوا عقلي و اشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

الهوا عقلي و اشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا ه ّدت

علقة سخنة بس ع ّدت

سقفولي أنا و اللي زيي

اللي وقفت و اللي س ّدت

هما يوم و اتني وفسحة

بعد منها هنام هاصحى

هاصحى منها واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك او بغني ".

آمال ماهر

وتعود الفنانة آمال ماهر، للغناء من خلال ميني ألبوم يحمل اسم "أنا كويسة" وذلك بعد غياب عدة سنوات عن الساحة الغنائية.

آمال ماهر

الألبوم يضم 5 أغاني، وتم طرحه عبر منصة سبوتيفاي، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آخر أعمال آمال ماهر الفنية:

أحيت الفنانة آمال ماهر في أغسطس 2022 حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، وقدَّمتْ خلال الحفل أغنتين من ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ذرة رجولة" والثانية "الحكاية في مشهدين"، كما أكدت خلال الحفل أن ألبومها سيصدر قريبًا، وقدَّمت باقة طربية متنوعة ومميزة من أغانيها بجانب عدد من أغاني كبار نجوم الطرب مثل فيروز ووردة وأم كلثوم.

آمال ماهر

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية دقيقة:

خضعت النجمة آمال ماهر لعملية جراحية دقيقة، في بداية أغسطس الماضي، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: "بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني واحب اطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمدلله كويسة".

تصدر اسم آمال ماهر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما أعلنت المطربة مروة نصر عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

آمال ماهر

كتبت المطربة مروة نصر كتبت عبر صفحتها على فيسبوك: "آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكي يا حبيبتي.. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

آمال ماهر