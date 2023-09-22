انطلاق البطولة القارية لرابطة أبوظبي للجوجيتسو في القاهرة

رسالة حب للإمارات.. افتتاح مميز ومشاركة دولية قياسية

انطلقت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - أفريقيا، والتي تقام تحت رعاية بنك أبوظبي الأول.

حضر الافتتاح مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والعميد محمد الشعراوي الممثل الرسمي العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو في مصر، والدكتور محمد عبد الأول مساعد وزير الشباب والرياضة المصري ممثلا عن الدكتور أشرف صبحي، والسيد محمد سالم الظاهري رئيس رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والسيد محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والسيدة مروة آل رحمة رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول - مصر، والسيد جو شام المدير العام للاتحاد الدولي، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي.

من جانبها، عبرت سعادة مريم الكعبي سفيرة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادتها بالتواجد في المحفل الرياضي الكبير مشيدة بالأجواء التنافسية في البطولة التي تقام على أرض مصر، والمشاركة الكبيرة من جانب عديد الأبطال والبطلات من مختلف دول العالم.

أشادت سعادة السفيرة بالانتشار الكبير لرياضة الجوجيتسو في مختلف دول العالم ومصر تحديدا في السنوات الماضية، والدليل مشاركة المئات في البطولة القارية التي تقام في القاهرة، وخلال سنوات ستكون البطولة أكبر وأكثر في عدد المشاركين والمشاركات.

ووجه العميد محمد الشعراوي المفوض الرسمي العام للاتحاد الدولي للجوجيتسو بمصر، في كلمته بافتتاح البطولة، الشكر لدولة الإمارات وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، على سعي الإمارات لتوسيع دائرة الاهتمام والقاعدة الشعبية الممارسة لرياضة الجوجيتسو في مصر والوطن العربي، مشيرا إلى أن البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - أفريقيا، والتي تقام في القاهرة، تشهد مشاركة غير مسبوقة في تأكيد على المستقبل المبهر لتلك الرياضة واكتسابها يوما بعد الآخر شعبية كبيرة وتوسيع قاعدة الممارسين لها.

أضاف الشعراوي، أنه يشعر بالامتنان لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على دعمه اللا محدود للبطولة، ومؤكدا على حرص ممثله الدكتور محمد عبد الأول مساعد الوزير على حضور الافتتاح من الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، في ظل تواجد وزير الرياضة خارج مصر في رحلة عمل، وموجها الشكر كذلك لمعالي السفيرة مريم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة على حضور منافسات البطولة في إطار الدعم المقدم للبطولة والرياضة الجوجيتسو على وجه التحديد من جانب دولة الإمارات.

أشار الشعراوي إلى حرص مصر على استضافة البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو - أفريقيا، وهي إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى AJP، في إطار الحرص على استضافة أكبر البطولات في ظل امتلاكها لبنية تحتية متميزة ومنشآت رياضية عملاقة، موضحا على أن رياضة الجوجيتسو تكتسب شعبية كبيرة بين الشباب المصري ويزيد عدد المشاركين بها بصورة واضحة من بطولة لأخرى.

من جانبها، أعربت السيدة مروة آل رحمة رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبو ظبي الأول - مصر، راعي البطولة عن سعادتها البالغة بتنظم ورعاية البنك للبطولات الكبرى، والتعاون المثمر والبناء بين الجانبين المصري والإماراتي في تنظيم أحداث رياضية كبرى من شأنها زيادة أواصر العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

أكدت حرص بنك أبو ظبي الأول على المساهمة في نشر ثقافة لعبة الجوجيتسو بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي، مشيدة بالحضور الجماهيري والنجاح التنظيمي للنسخة الحالية من البطولة.

في ذات السياق، أبدى السيد محمد المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو سعادته بالتواجد وسط أهله في جمهورية مصر العربية معتبرا أنه في بلده الثاني، مشيدا بالتنسيق الكبير بين البلدين الشقيقين لتنظيم البطولات الكبرى، خاصة أن مصر لديها القدرة والبنية التحتية على استضافة كبرى البطولات، وأن النسخة الحالية من البطولة القارية لرابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو- أفريقيا شهدت إقبالا كبيرا وتفاعلا كبيرا من اللاعبين وحضورا جماهيريا كبيرا وهو ما يعني نجاحهم في نشر اللعبة في مصر وأن الهدف هو زيادة عدد الممارسين لها وانتشارها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

المرزوقي أشاد بالمستوى الفني للاعبين خلال منافسات البطولة واستعدادهم للمشاركة فيها بشكل قوي، وهو ما يعكس نجاح الاتحاد الإماراتي في نشر اللعبة وزيادة الاهتمام بها في قارة إفريقيا، متمنيا استمرار التنسيق في قادم البطولات وزيادة عدد المشاركين بشكل أكبر.

بدأت المنافسات في اليوم الأول بمشاركة ٣٠٠ لاعبا ولاعبة بمشاركة ١١١ أكاديمية من أكثر من ٣٠ دولة من مختلف دول العالم، حيث يشارك في البطولة ٦٢٣ لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم، وتأتي مصر على قمة المشاركين بعدد ١٧٦ لاعبا ولاعبة، و٢٤ لاعبا ولاعبة من الإمارات في المركز الثاني، و١٩ لاعبا ولاعبة من البرازيل في المركز الثالث.

في المقابل، أعرب البطل الإماراتي، سالم الأسمر، عن سعادته بالمشاركة والتتويج بالميدالية الذهبية وزن 69 كجم، في بطولة الجوجيتسو، التي تقام في مصر حاليا.

وقال الأسمر: "البطولة رائعة وتستحق الإشادة على التنظيم المتميز، واللجنة المنظمة تتعامل بكل مرونة وهو أمر مميز ومصر دولة كبيرة وتنظم بطولات بشكل خرافي".

أوضح اللاعب: "رابطة أبوظبي تلعب دورا كبيرا في نشر رياضة الجوجيتسو في مصر وهو أمر جيد للغاية وزيادة عدد المشاركين يعكس الاهتمام الكبير بتلك النسخة، والإمارات تشهد ٨ بطولات في السنة وهناك بطولة عالم يستعد للمشاركة فيها خلال شهر نوفمبر المقبل".

فيما أوضح الإماراتي علي الحوسني، لاعب أكاديمية أفانتي، أن الأجواء طيبة وسعيد للغاية بإقامة البطولة داخل مصر ودائما مصر تحتضن بطولات وتظهر بشكل يليق بها".

أضاف: "البطولة القارية لمحترفي الجوجيتسو قوية وبها لاعبين على أعلى مستوى خصوصا اللاعبين المصريين وأتمنى إقامتها دائما في مصر ونطالب الإعلام بتسليط الضوء عليها حتى تصل إلى الجماهير بشكل أكبر وتصبح المشاركة أوسع ".

كما أبدى السعودي خالد المكينزي، لاعب أكاديمية الرياض، سعادته بالمشاركة في البطولة، وسط حضور كبير ومميز من اللاعبين والجماهير.

قال المكينزي: "سعيد بالمشاركة في البطولة وتحديدا في مصر والأجواء أكثر من ممتازة، وهذه ثاني مشاركة في البطولة ولكن التنظيم حاليا مختلف وجزيل الشكر لكافة القائمين على تنظيم البطولة على جهدهم لتوفير كافة سبل الراحة للاعبين".

وأعربت اللاعبة المصرية دنيا خيرالله الحاصلة على الميدالية الذهبية، ولاعبة أكاديمية يونايتد سيبمشن، سعادتها بالتنظيم الخاص بالبطولة وهناك اهتمام باللاعبين المشاركين وسعيدة بالتتويج بالميدالية الذهبية في أول مشاركة".

أضافت دنيا خيرالله: "أمارس لعبة الجوجيستو، منذ عامين ولكن لم أشارك في أي بطولة وهذه اول بطولة وأول ميدالية في حياتي، ورابطة أبوظبي لعبت دورا كبيرا في إقامة البطولة وتساعد على انتشارها بشكل أكبر، ونتمنى الاهتمام الأكبر في السنوات والبطولات القادمة خصوصا أن لعبة الجوجيتسو بدأت تنتشر في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة ".

يذكر أن البطولة القارية، تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، ضمن سلسلة من بطولاتها حول العالم، إذ تنظم الرابطة ما يزيد عن ٣٠٠ بطولة سنويا في شتى أنحاء العالم.

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