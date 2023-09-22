"الهجرة غير الشرعية.. دوافعها الجاذبة والدافعة" ملتقى حوارى بثقافة البدارى

نظم قصر ثقافة البداري بأسيوط برئاسة محمد أبو رحمه ملتقي حوارى للشباب بعنوان " مخاطر الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة " ضمن فعاليات برنامج الدراسات والبحوث برئاسة سحر مراد والذي أقيم بمقر الوحدة المحلية بقرية العقال القبلي جنوب البداري،وذلك بحضور رضا خلف نائب رئيس مركز ومدينة البداري وضاحي انور القائم بعمل رئيس قرية العقال القبلي ونخبة من ادباء وفناني ومبدعي البدارى.



بدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لمدير القصر موجهاً بأهمية انعقاد مثل تلك الملتقيات والتي تهدف لحل مشاكل الشباب ومناقشة قضاياهم بينما تضمن الملتقي محاضرة تثقيفية بعنوان " الهجرة غير الشرعية الأسباب والحلول " تحدث خلالها الدكتور ممتاز عبدالكريم مدبولي حول مفهوم الهجرة غير الشرعية وهي الانتقال من مكان الي مكان اخر خارج حدود الدول بينما وضح اهم الدوافع الجاذبة والدافعة للهجرة غير الشرعية

كما تطرق حول أهم أسباب الهجرة غير الشرعية وهي البحث عن الثراء السريع وعدم توافر فرص عمل او عدم بحث الافراد عن فرص عمل بالدولة المقيمين بها وغيرها من الاسباب ، كما اوضح الحلول لتلك المشكلة ودور الدولة في الحد من الهجرة غير الشرعية



واضاف جمال اسماعيل المحاضر المركز ي بالثقافة حول الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر موضحا ان الاتجار بالبشر يعني تجنيد اشخاص ونقلهم او استقبالهم بواسطة القوة او الاحتيال بهدف استغلالهم من اجل الربح المادي كما اوضح اشكال الاتجار بالبشر وموجها بأهمية البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية منها التدريب المهني والفرص العمل الحر والمشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة والمبادرة الرئاسية مراكب النجاة



واختتمت فعاليات الملتقي باصبوحة شعرية لادباء البداري شارك بها كل من الشاعر صبره سالم صبره ، والشاعر سعد ابراهيم عبدالله ، والشاعر محمد ابوالحسن حسانين والشاعرة ياسمين القاضي قدموا العديد من القصائد الشعرية التي تميزت بالطابع الوطني

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"

ثقافة البدارى تعقد ملتقي حوارى بعنوان "الهجرة غير الشرعية ودوافعها الجاذبة والدافعة"