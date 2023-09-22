استمرار حبس سائقين ضبط بحوزتهما 7 كيلو حشيش في الشروق

جددت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس سائقين عثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،900 كيلو جرام ومبلغ مالي في الشروق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سائقين لأحدهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،900 كيلو جرام ومبلغ مالي.

اقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة وتحرير محضر لهما

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة وتحرير محضر لهما، وبمواجهتهما أقر بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واقتياد المتهمين إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معهما فيما أسند إليهما من اتهام.

وتم تحريز كمية المواد المخدرة المضبوطة متمثلة في كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،900 كيلو جرام، لعرضها على المعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.