آمال ماهر تعود للغناء بـ "أنا كويسة"

تستعد الفنانة آمال ماهر، لطرح فيديو كليب أغنية "أنا كويسة”، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وذلك بعد إطلاق الأغنية عبر إحدى منصات الإستماع الشهيرة.

وتقول كلمات الأغنية: "متخافوش يا ناس عليا

كله حلو وميه ميه

أيوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني

إن وسط الضحكة نازلة دمعة مني

أنا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة

ولو أهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني الغوا عقلي واشغلوني

وإن فتحت السيرة تاني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت

علقة سخنة بس عدت

سقفولي أنا واللي زيي

اللي وقفت واللي سدت

هما يوم واتنين وفسحة

بعد منها هنام وهصحى

هصحى واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

أنتوا ليه مستغربيني إني بضحك أو بغني

متخافوش عقلي لسه مرحش مني ".

آمال ماهر

وتعود الفنانة آمال ماهر، للغناء من خلال ميني ألبوم يحمل اسم "أنا كويسة" وذلك بعد غياب عدة سنوات عن الساحة الغنائية.

الألبوم يضم 5 أغاني، وتم طرحه عبر منصة سبوتيفاي، وهم: "أنا كويسة" و"أنا الحب" و"صاحبة عمري" و"الحكاية في مشهدين" و"كسبته الرهان".

آخر أعمال آمال ماهر الفنية:

أحيت الفنانة آمال ماهر في أغسطس 2022 حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة، وقدَّمتْ خلال الحفل أغنتين من ألبومها الجديد، الأولى تحمل اسم "ذرة رجولة" والثانية "الحكاية في مشهدين"، كما أكدت خلال الحفل أن ألبومها سيصدر قريبًا، وقدَّمت باقة طربية متنوعة ومميزة من أغانيها بجانب عدد من أغاني كبار نجوم الطرب مثل فيروز ووردة وأم كلثوم.

آمال ماهر تخضع لعملية جراحية دقيقة:

خضعت النجمة آمال ماهر لعملية جراحية دقيقة، في بداية أغسطس الماضي، وطمأنت جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: "بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني واحب اطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمدلله كويسة".

تصدر اسم آمال ماهر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما أعلنت المطربة مروة نصر عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

كتبت المطربة مروة نصر كتبت عبر صفحتها على فيسبوك: "آمال ماهر بتعمل عملية دقيقة ادعولها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها ألف سلامة عليكي يا حبيبتي.. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".