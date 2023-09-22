أستاذ إدارة أعمال: السيسي نفذ خطة الإصلاح الاقتصادي بشجاعة (شاهد)

أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود الشعب المصري لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع "غنيم" خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن بناء الجمهورية الجديدة قائمة على أسس صلبة عدة على مستوى كل المجالات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يقود بخطوات قائمة على عدة أسس صلبة مثل الأخذ بأسباب القوى الشاملة عسكريا وسياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى التحركات الدبلوماسية الأخيرة وإقامة علاقات متوازنة بين الشرق والغرب.

الدولة تتجه نحو تحقيق التنمية المستدامة

وواصل "غنيم" أن الدولة تتجه نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحقيق معدلات نمو ثابتة ومستقرة، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إطلاق المبادرات الرئاسية، وبرامج الحماية المجتمعية، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنمية مواردها الذاتية.

وأكمل أن الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا يجب أن يكون مؤقت وأن تعتمد هذه الفئات بعد ذلك على نفسها وتكون مصدر للإنفاق على الدولة وبنيتها الأساسية من خلال الضرائب المحددة لها عندما تكون قادرة على ذلك، لافتا إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا لن يحدث دون تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، معلقا: "الرئيس السيسي نفذ خطة الإصلاح الاقتصادي بشجاعة تحسب له".