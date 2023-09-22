مرتبط يد الزمالك 2006 يهزم الترسانة بدوري المحترفين

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره الترسانة بنتيجة 40 - 31 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على صالة ميت عقبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة الدوري للمحترفين.

يذكر أن الفريق فاز علي أصحاب الجياد بنتيجة 25/33 بالجولة السابقة التي جمعتهما الجمعة الماضية على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويا خلال شوطي اللقاء، إذ انهى الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 10/17، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 31/40 .

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل على الصالة المغطاة بالنادي في تمام الرابعة عصرا .

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: محمد رمضان "هتلر "مديراً فنياً ومحمد البوهي مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي وجمال شعبان إداريا.