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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرتبط يد الزمالك 2006 يهزم الترسانة بدوري المحترفين

مرتبط يد الزمالك
مرتبط يد الزمالك

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره الترسانة بنتيجة 40 - 31 بالمباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على صالة ميت عقبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة الدوري للمحترفين.

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الزمالك يفوز على الصيد في دوري منطقة الجيزة مواليد 2010

يذكر أن الفريق فاز علي أصحاب الجياد بنتيجة 25/33 بالجولة السابقة التي جمعتهما الجمعة الماضية على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

وقدم لاعبو الزمالك أداءً قويا خلال شوطي اللقاء، إذ انهى الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 10/17، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 31/40 .

الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل على الصالة المغطاة بالنادي في تمام الرابعة عصرا .

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: محمد رمضان "هتلر "مديراً فنياً ومحمد البوهي مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي وجمال شعبان إداريا.

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