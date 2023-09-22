مدير المراكز الثقافية الروسية لـ"الوفد": 318 منحة دراسية للشباب المصريين خلال 2023

انطلقت منذ قليل، فاعليات اليوم الأول من المنتدى التعليمي للشباب MOFEY، في البيت الروسي بالقاهرة؛ لمناقشة المنح الدراسية التي تقدمها روسيا للشباب المصريين أو التسجيل في الجامعات المدفوعة، وورش العمل، وكذلك مناقشة اتجاهات وسائل الإعلام الجديد وإنشاء المحتوى الرقمي.

وقال مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، تعقد فاعليات المنتدى التعليمي للشباب على مداري يومي الجمعة والسبت 22 و23 سبتمبر الجاري، وسط مشاركة واسعة من الشباب المصريين والروس لتوسيع التبادل الثقافي بين البلدين.

وأضاف "جاتين" في تصريحات لـ"الوفد" أن الخبراء الروس سيقدمون للشباب المشاركين في المنتدى، خلال فعاليات المنتدى خلال اليومين، 3 اتجاهات، منها الحديث عن الشباب وتطوير مهاراتهم، والاتجاه الثاني سيكون حول عصر الرقمنة والإعلام الجديد، بمشاركة مندوبين من الجامعات الروسية، على رأسها الجامعة الفيدرالية الجنوبية، والجامعة الحكومية التقنية بإيجسك للحديث عن الإمكانيات الموجودة بالكليات للطلاب الأجانب.

وتابع، أن هدف المنتدى تعريف الشباب كيف أن يحدد مستقبله ويحقق حلمه حتى يصبح خبيرا في تخصصه بالمستقبل، مؤكدا أن الجامعات الروسية المشاركة ستقدم الفرص العلمية وستشرح كيفية التقديم إليها.

وأكد أن باب المنح الدراسية فتح من أول سبتمبر الجاري، وأشار إلى أن هذا العام سيتم تقديم 318 منحة من قبل الحكومة الروسية لشباب وطلاب وراغبي الدراسة في روسيا من مصر، سواء كان على مستوى درجة الجامعية وما بعد الجامعية، بجانب الثانوي التقني، لافتا إلى أنه سيتم غدا الإعلان عن شروط وقواعد القبول خلال التقديم للمنح.

ويشارك الشباب المصريين من مختلف الفئات في فاعليات المنتدى التعليمي بالبيت الروسي بالقاهرة، وسط حضور مسئولي المراكز الثقافية الروسية بمصر وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المصرية، إلى جانب مشاركة موسعة من الجانب الروسي.

عروض تقديمية للبرامج التعليمية من الجامعات الروسية

وكان البيت الروسي بالقاهرة أوضح أن فعاليات المنتدى التعليمي للشباب ستتركز على عروض تقديمية للبرامج التعليمية من الجامعات الروسية الرائدة، ومحاضرة حول إمكانيات الدراسة في روسيا على أساس المنح الدراسية وأيضًا بالمقابل، وماستر كلاس متنوع في التعليم الرقمي، واتجاهات وسائل الإعلام وإنشاء المحتوى.

كما تتضمن الفاعليات ورشة عمل مشروع مدرسة الشباب التي سيخبرك خلالها الخبراء بكيفية تحويل فكرتك الشخصية إلى مشروع كامل، وجلسة لتبادل الخبرات، ستتعرف خلالها على كيفية الوصول إلى مركز آرتيك الدولي للأطفال، والمهرجان العالمي للشباب 2023، وكذلك المشاركة في برامج ومشاريع تابعة للوكالة الفيدرالية الروسية للتعاون Rossotrudnichestvo، ومسابقات تعليمية وترفيهية والعديد من الأنشطة المفيدة الأخرى.

ويُنظم المنتدى من قبل جمعية بابيدا الروسية للعمل التطوعي والمركز التعليمي بوتانيك والمكتب التمثيلي لـ Rossotrudnichestvo في مصر بدعم من الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب Rosmolodezh، وفقًا للبيت الروسي بالقاهرة.

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