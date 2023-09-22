ملتقي ثقافي رياضي لجمعيات المجتمع المدني بالعاشر من رمضان

نظم جمعيات المجتمع المدني بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، ملتقي ثقافي رياضي في حب مصر تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وذلك بمركز شباب الأمل .

جاء ذلك عن طريق مقترح قدمته جمعية فرسان الخير فى سابقة هي الأولى.

شارك في الملتقي نحو 16 جمعية ومؤسسة أهلية، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، بحضور ياسر سمير مدير عام الجمعيات والاتحادات بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، ومجدي ماضى مدير ادارة الشباب بالعاشر من رمضان، وقيادات العمل الأهلى والتطوعي والقيادات الدينية بالعاشر من رمضان، وذلك لتشجيع الشباب علي الرياضة والاخلاق والتسامح .

وعلى هامش الملتقي، اقيمت مسابقة كرة القدم بين الجمعيات شارك فيها فرق 16 جمعية أهلية، تم من خلالها تكريم المشاركين في الملتقي من الشباب، كما تم الاتفاق على عقد لقاء شهرى للجمعيات فى جمعية مختلفة.

وقال الدكتور مجدي شرارة رئيس جمعية الصناعات الصغيرة، أن الملتقي ثقافى رياضى اجتماعى ترفيهيى لبراعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالعاشر من رمضان لدعم التعاون بين كل الجمعيات والمؤسسات والشخصيات الهادفة لتعليم الاطفال الصغار التعاون والمحبة والتآلف من خلال الرياضة.

واضاف أن الملتقي بعث رسالة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية مقبلة.