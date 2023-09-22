تدريب 20 من مسئولي مكاتب الصحة في الفيوم على أعمال الميكنة

قام فريق من إدارة مكاتب الصحة بالوزارة الدكتورة رحاب سعد وخالد العقده بتدريب فريق عمل مكاتب الصحة بالفيوم علي اعمال الميكنه واعمال مكاتب الصحة الخاصه بالمواليد والوفيات برعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورة هانم عبد الرؤوف -مدير عام الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتورمحمد عبدالتواب -مدير الشئون الوقائية والدكتورة نجلاء فتحى -مدير مكاتب الصحة بالمديرية.

حضر التدريب 20 من مسؤولي مكاتب الصحة بالمديرية والإدارات ومراقبي أوائل الأوبئة بالإدارات وشمل أعمال مكاتب الصحة من حيث الأوراق الثبوتية المطلوبة في حالة تسجيل حالة ميلاد وكذلك الأوراق المطلوبة لتسجيل حالة الوفاة ومن يحق له التسجيل سواء مولود أو حالة وفاة وكيفية استخراج تصاريح الدفن فى حالة الوفاة الطبيعية ومن يحق له استلام شهادة الوفاة وتم التدريب بقاعة الدكتورة داليا رشدى بمدرسة التمريض لمدة يوم واحد.

لجنة التمريض…

ومن جهة أخرى استقبل الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية التمريض، أعضاء لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لكلية التمريض، والتي تكونت من الدكتورة ناهد فكري حسن عميد كلية التمريض جامعة دمياط، والدكتورة جيهان محمد أحمد مصطفى الأستاذ بجامعة حلوان، والدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض جامعة المنيا.

بحضور وكلاء كلية التمريض بجامعة الفيوم الدكتورة شربات ثابت القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوة عطية القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الخميس .

صرَّح الدكتور عرفة صبري حسن أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على الإمكانات المادية والبشرية للبدء في البرنامج المكثف للتمريض.

وأضاف أنه خلال الزيارة قامت اللجنة بعمل جولة تفقدية لمعامل الباطنة والجراحة والأطفال وصحة الأم والرضيع، بالإضافة إلى المدرجات وقاعات المحاضرات والتدريس والمكتبة، وإجراء عمليات التقييم طبقًا لعدد من المحاور، منها الأعداد الإجمالية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والأمن والسلامة والساعات الدراسية والتدريبية والتجهيزات المتاحة والعمالة وإجراءات الصيانة.

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