الإمارات: متفائلون بقيادة السعودية الطموحة والواعية

قال نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، إنه متفائل بقيادة السعودية الطموحة الواعية، ذلك بعد أن أكد ولي العهد السعودي أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد، في تغريد نشرت على حسابة في موقع "X"، "تويتر" سابقا: "تابعت مقابلة أخي الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس.. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه".

وأضاف حاكم دبي "متفائلون بنجاح السعودية.. ومتفائلون بقيادتها الطموحة الواعية.. ومتفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله، ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً بإذن الله".

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أجرى مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، حظيت بتغطية واهتمام عالمي وإعلامي واسع.

وفي الجانب الاقتصادي من حديث ولي العهد قال إن اقتصاد السعودية كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي هذا العام سيسجل ثاني أسرع نمو في مجموعة العشرين، في منافسة مع الهند.

وأضاف أن "الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميا، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7". وأكد أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى "أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه".

وقال "لنحقق أهدافنا في السعودية يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع إلى أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصاديا. أركز وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".

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