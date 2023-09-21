محمد بن سلمان : السعودية ستكون من أقوى اقتصادات العالم

خلال مقابلة في فوكس نيوز

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن "السعودية ستكون من أقوى اقتصادات العالم"، وأكد أن الهدف الحالي هو الوصول بالمملكة للأفضل وتحويل التحديات إلى فرص.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة أجراها مع كبير المذيعين السياسيين في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية بريت باير، في مدينة نيوم: "نحاول أن تكون المملكة في مقدمة الدول بحجم الناتج المحلي، ونسعى إلى تحقيق الأهداف بطموحات عالية".

وأكد أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور حتى النصف الأول من 2024. وبعد ذلك فإن الأمر الأساسي الذي تركز عليه السعودية هو الانتقال إلى مرحلة الاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028″.

وقال "رؤية 2030 طموحة وحققنا مستهدفاتها بسرعة، ووضعنا مستهدفات جديدة بطموح أكبر. نحاول أن تكون السعودية في مقدمة الدول بحجم الناتج المحلي، وقد حققت المملكة أسرع نمو في الناتج المحلي ضمن مجموعة العشرين العام الماضي".

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة العشرين. وأضاف أن الاقتصاد السعودي يحتل حاليا الرقم 17 على مستوى العالم ويمكن العودة ضمن قائمة الـ 7.

أعظم قصة نجاح في القرن الـ21

ووجه ولي العهد رسالة للمتردّدين بزيارة المملكة عبر حواره مع "فوكس نيوز": "السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21".

ولفت الأمير محمد بن سلمان، إلى أن السعودية تعد حاليا من أسرع الدول نموًا في مجموعة العشرين؛ وتنافس الهند من حيث سرعة النمو.

وقال: "يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه".

وعن مساهمة الرياضة بالناتج المحلي، نوه ولي العهد إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على أن تساهم الرياضة بـ1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشار إلى أن قطاع الرياضة أصبح فاعلًا في العوائد الاقتصادية، ولذلك تسعى السعودية لتطويره، ليصبح ركيزة من ركائز الاقتصاد بالمملكة، منوها إلى أن المملكة أصبح لها استثمارات قوية في قطاعات مثل الفضاء والترفيه.

واحتلت السعودية في العام الماضي المرتبة الـ17 في تصنيف دول العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ حجم اقتصاد المملكة 1.108 تريليون دولار.

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