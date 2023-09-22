بدء فعاليات ورشة عمل المشتقات المالية وشهادات الكربون

ورشة عمل المشتقات المالية وشهادات الكربون



بدأت بالعين السخنه فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بالمشتقات المالية وسوق تداول شهادات الكربون والتى تنظمها على مدار يومين الهيئة العامة للرقابة المالية.

افتتح الورشة الدكتور محمد فريد واصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. بحضور احمد الشيخ رئيس البورصة .

تشمل الورشة جلسة حول المشتقات المالية ويتحدث فيها الدكتور محمد فريد واصل رئيس الهيئة

بالإضافة إلى جلسة أخرى حول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ويتحدث فيها الدكتور أحمد رشاد المدير التنفيذي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام .

كما تشهد الفعاليات ورشة عمل حول الحصص العقارية.

