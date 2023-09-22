محافظ الوادي الجديد: استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للخارجة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إمداد مدينة الخارجة بالغاز الطبيعي بضخ الغاز للمتعاقدين بحي 25 يناير، البالغ عددهم 700 عميل حتى الآن، وذلك بعد الانتهاء من مد خط الضغط المتوسط المُغذي للقطاع.

وأوضح المحافظ أن تم الانتهاء من مد الشبكات الرئيسية بإجمالي أطوال بلغت أكثر من 100 كم، والتي تضمنت أحياء البلد القديمة و السبط البحري و السبط الشرقي والمجاهدين والبري و أرض السلام وطريق الداخلة، كما يجري حاليًاالعمل بالقطاع الذي يضم أحياء الزراعيين والأمل والبلوكات السكنية بالمنطقة.

يُذكر أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تحويل 6800 ‪عميل بالمدينة، بالإضافة إلى تحويل اكثر من 325 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي

وأضاف المحافظ أن المشروع يهدف إلى توفير الطاقة النظيفة لسكان مدينة الخارجة، وتحقيق توفير مصدر طاقة مستدام واقتصادي للمجتمع. كما أشار إلى أن هذه المرحلة ستسهم في تخفيف الاعتماد على الغاز البوتاجاز وتقليل مخاطر التسرب والانفجارات المحتملة.

وقد تم اكتمال أعمال مد الخطوط الرئيسية وفرعية لنقل الغاز الطبيعي إلى المدينة، وتم الآن البدء في مرحلة توصيله إلى المستهلكين. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال الأشهر المقبلة، حيث سيتم توفير الغاز الطبيعي لمزيد من العملاء المسجلين في الحي.

وأشار المحافظ إلى أن التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات الكربون والتلوث البيئي، كما يساهم في توفير فواتير الطاقة المرتفعة وتخفيض تكاليف المعيشة.

وتعتبر مدينة الخارجة الواقعة في محافظة الوادي الجديد واحدة من المدن الهامة في مصر، حيث تعد مركزًا إداريًا وتجاريًا وزراعيًا. وبفضل هذا المشروع ستتمكن المدينة من الاستفادة من مصدر طاقة نظيفة ومستدامة، مما يعزز التنمية المستدامة ويساهم في رفع مستوى الحياة لسكان المدينة.

وفي ختام تصريحاته، أشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإنجاح هذا المشروع الهام، وأكد أن الحكومة المحلية ستواصل دعم هذه المبادرات وتطوير البنية التحتية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كما دعا المحافظ المزيد من السكان إلى الانضمام إلى هذا البرنامج والاستفادة من فوائده التي تشمل توفير الوقود وتحسين جودة الهواء وحماية البيئة.

محافظ الوادي الجديد: استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للخارجة

محافظ الوادي الجديد: استكمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي للخارجة