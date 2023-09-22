محافظ أسيوط يشرف على تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد

اجتمع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مع مسئولي الابنية التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد وحالة الصيانة العاجلة وتوافر أماكن بالمدارس وتهيئة المدارس من حيث البناء والتجهيز للعام الدراسي الجديد. واستمع إلى تقرير الزيارات للمدارس للتعرف على احتياجاتها ودرجة جاهزيتها لاستقبال الطلاب. . جاء ذلك خلال لقائه المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

وكان محافظ أسيوط قد أمر مسئولي المباني التعليمية بالتجول حول الأرض والتحقق من كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والكاملة، خاصة أعمال الدهانات ورفع كفاءة الحمامات التي تم تنفيذها داخل المدارس، وسرعة تجنبها. كافة الملاحظات التي تم رصدها والتأكد من سلامة المقاعد والدعائم التعليمية المختلفة داخل الفصول الدراسية لضمان توفير المناخ والعناصر المناسبة. سلامة وأمن الطلاب، وتكليف مسؤولي المباني التعليمية بإعداد تقرير شامل عن كافة الأعمال التي تم تنفيذها والاحتياجات الأخرى المطلوبة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء عصام سعد، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم وتسعى جاهدة لبناء مدارس جديدة وتطوير وصيانة المدارس القائمة، مما يساهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تغطية احتياجات المدارس بحوالي 7500 درج مدرسي جديد من خلال هيئة المباني التعليمية لتلبية أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافة الطلابية العالية، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لزيادة كفاءة النظام بأكمله بالإضافة إلى ما تقوم به المدارس والإدارات التعليمية حاليًا من إجراء صيانة بسيطة. المكتب والوسائط التعليمية والإضاءة والحمامات وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية هي موارد لتوفير الراحة للطلاب.

وأكد المحافظ على مراجعة عوامل الأمن والسلامة بالمدارس وكافة أعمال الصيانة والإصلاح التي تمت من الخارج والداخل من إنارة ودورات مياه ونوافذ، والتأكد من تغطية كافة البالوعات وسلامة الأسوار والنوافذ والمدرسة. الأسوار. الزجاج والكابلات الكهربائية، مع ضرورة التأكد من توفر طفايات الحريق وخزانات المياه وتعويض النقص في الأثاث. المدارس والأماكن وضمان توافر كافة عناصر السلامة والحماية للطلاب وجميع المعدات لاستقبال العام الدراسي الجديد.