وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد مستشفي العمار التكاملي

قام االدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتفقد مستشفي العمار التكاملي .

يُذكر أن مستشفي العمار تعد من أحدي مستشفيات التكامل ، والتي تقدم الخدمات الطبية لأهالي قرية العمار ممثلة في مجموعة عيادات تخصصية وهي《 باطنة وأطفال ، وعظام ، وجلدية ، وعيادة جراحة》 وكذلك يوجد وحدة للغسيل الكلوي ، والتي تم نقلها من مستشفي طوخ المركزي لحين الانتهاء من تطويرها.

وذلك بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية ، والدكتورة علا جلال مسئول الحوكمة بالمديرية ، والدكتورة مروة مجدي مدير مستشفي طوخ المركزي.

كما اطمأن علي توافر الأدوية والمستلزمات بغرفة الطوارئ ، وأكد علي اتباع المعايير الصحيحة في التعامل مع الحالات.

وفي نهاية المرور قام الدكتور حمودة الجزار بتكليف الدكتور وليد عبد المقصود بتشكيل لجنة تضم نخبة من الاستشاريين في جميع التخصصات لتقييم الخدمات المقدمة بالمستشفي ومحاولة وضع آلية لتقديم أفضل خدمة لإرضاء المواطنين من أهل قرية العمار والقري المجاورة.

جدير بالذكر أن مستشفي طوخ المركزي قد خضعت لخطة الدولة لتطوير المستشفيات وقد تم الانتهاء من تطويرها بنسبة ٨٣% ..

وقد تم نقل وحدة الغسيل الكلوي من المستشفي إلي عيادات التكامل بالعمار لمواصلة تقديم الخدمة للمواطنين لحين الانتهاء من تطوير المستشفي.