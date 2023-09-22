الرئيس الصومالي يدعو لتوحيد الجهود لمواجهة مليشيات الخوارج الإرهابية

أكد الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود أن مليشيات الخوارج الإرهابية لا تزال تشكل تهديدًا في البلاد، مشددا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهتها والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعرقل جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الحكومة الفيدرالية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال اللقاء التشاوري، الذي عقده الرئيس الصومالي، بمدينة "طوسمريب" مع عدد من النواب البرلمانيين والمسئولين الحكوميين وضباط من القوات الوطنية وحضور الأطراف المعنية بالعمليات العسكرية الجارية في مناطق واسعة في وسط وجنوب البلاد.

الحكومة ملتزمة بمحاربة وأفكار الخوارج

كما أكد الرئيس الصومالي التزام الحكومة بمحاربة وأفكار الخوارج وأفعالهم المنحرفة بالتعاون مع السكان المحلين من أجل تصفية فلول الخوارج، مشيدا بالتضحيات التي قدمتها القوات الخاصة في سبيل حماية المواطنين، والانتصارات الكبيرة التي حققتها في العمليات العسكرية للقضاء على إرهابيي مليشيات الخوارج.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الصومالي، أن قواته تمكنت بالتعاون مع المقاومة الشعبية في استعادة السيطرة على منطقتي سرغو وقدقد التابعتين لمحافظة مدغ، ونجحت - خلال عملية عسكرية - في تصفية 30 من العناصر الإرهابية، حيث تم ضبط مركبتين وعدد من الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين، إضافة إلى وإحراق أربع مركبات أخرى، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن مليشيات الشباب تكبدت خسائر فادحة في القتال الذي جرى في منطقة قدقد الواقعة في ضواحي مدينة (عمارة).

وأعربت الحكومة الصومالية عن امتنانها للدور البطولي الذي قام به السكان المحليون للوقوف إلى جانب الجيش الوطني للقضاء على الإرهاب الذي يعاني من ضعف شديد .. مشيرة إلى أنها تسعى جاهدة لاستئصال شافة الإرهاب الذي يعمل على زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.

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