الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط مصنع لإنتاج حلوى المولد مجهولة المصدر بالقاهرة

حلوى المولد
حلوى المولد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض، على صاحب مصنع مواد غذائية حلوى المولد بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل  لقيامه بتصنيع حلوى المولد مجهولة المصدر.

عثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية 8250 قطعة حلوى المولد مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 
 
في واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مصنع حلوى المولد - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر،وغير مصحوبة بأية مستندات  تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة..

عُثر بداخل المصنع على (2,865 طن خامات تصنيع "سكر، جوز هند، حمص، عسل جلوكوز، سمسم"-  2,338 طن حلوى المولد "منتج نهائى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - أدوات تصنيع للتعبئة والتغليف).

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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