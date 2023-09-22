قافلة طبية مجانية بقري سري طوخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن إقامة القافلة الطبية المجانية بعزبة سري مركز طوخ اليوم الجمعة وغداً السبت ..

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة ، و الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية..

القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد مجموعة متميزة من الأطباء.

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية..