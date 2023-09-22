الأسهم الأوروبية تتجه لهبوط اسبوعي بعد إشارات متشددة بشأن الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر، وتتجه لإنهاء أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعا بأكثر من واحد بالمئة، إذ حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وثبت أسعار الفائدة، لكنه عبر عن اعتقاده أن مهمته لم تنته بعد.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.3 بالمئة، وهبطت أسهم الشركات العقارية 1.1 بالمئة، وتراجعت أسهم البنوك 0.4 بالمئة.

وهبطت سهم ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر، واحدا بالمئة تقريبا مع اقتراب شركات صناعة السيارات الثلاثة في ديترويت والنقابة التي تمثل عمال الشركات الأميركية بنظام الأجر بالساعة من الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقات جديدة بشأن العمالة قبل أن يتوسع الإضراب الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

وقال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5 بالمئة في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو بالرفع من نمو 0.4 بالمئة.

البورصة المصرية تسجل قمة تاريخية وتربح 42.5 مليار جنيه في أسبوع

سطرت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مستويات تاريخية، لم تتحقق منذ عودة البورصة للعمل في بداية تسعينيات القرن الماضي.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 42.5 مليار جنيه، بنسبة صعود 2.2%، ووصلت إلى مستوي 1.356.8 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على ارتفاع بنسبة 4.7%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 13.2 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 4.4 مليار ورقة منفذة على 434 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول21.6 مليار جنيه، وكمية تداول 3.5 مليار ورقة منفذة على 359 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالارتفاع الجماعي، وربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 2.7% ليصل إلي مستوى20080 نقطة، محققا بذلك قمة تاريخية.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، كما ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 0.46%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على7% مسجلين صافي شراء بقيمة 887 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 8% محققين صافي عمليات شراء 173مليون جنيه.