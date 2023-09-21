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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل تحطيم أرقامها التاريخية وتربح14.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

حولت مؤشرات البورصة خسائرها الصباحية إلى مكاسب بختام جلسة تعاملات اليوم الخميس وسط استكمال المؤشرات موجة صعودها التاريخي .

ربح رأس المال السوقي للأسهم 14.6 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.356.8 تريليون جنيه

 ارتفع مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوي20080نقطة، ليواصل بذلك تسجيل ارقامه التاريخية.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة  صعودا  بنسبة 0.76%  ليغلق عند مستوى3828  نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.91%   ليغلق عند مستوى 5695 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للشراء  وبلغت صافي مشترياتهم 34 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 1.9 مليار جنيه .

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