البورصة تواصل تحطيم أرقامها التاريخية وتربح14.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

حولت مؤشرات البورصة خسائرها الصباحية إلى مكاسب بختام جلسة تعاملات اليوم الخميس وسط استكمال المؤشرات موجة صعودها التاريخي .

ربح رأس المال السوقي للأسهم 14.6 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.356.8 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.42% ليصل إلى مستوي20080نقطة، ليواصل بذلك تسجيل ارقامه التاريخية.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى3828 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 5695 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والمصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 34 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 1.9 مليار جنيه .