البورصة تسجل قمة تاريخية وتربح 42.5 مليار جنيه في أسبوع

سطرت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مستويات تاريخية، لم تتحقق منذ عودة البورصة للعمل في بداية تسعينيات القرن الماضي.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 42.5 مليار جنيه، بنسبة صعود 2.2%، ووصلت إلى مستوي 1.356.8 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على ارتفاع بنسبة 4.7%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 13.2 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 4.4 مليار ورقة منفذة على 434 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول21.6 مليار جنيه، وكمية تداول 3.5 مليار ورقة منفذة على 359 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالارتفاع الجماعي، وربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 2.7% ليصل إلي مستوى20080 نقطة، محققا بذلك قمة تاريخية.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، كما ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 0.46%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على7% مسجلين صافي شراء بقيمة 887 مليون جنيه، واستحوذ العرب علي 8% محققين صافي عمليات شراء 173مليون جنيه.