سعر الدولار اليوم الجمعة 22-9-2023 فى البنوك المصرية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 22-9-2023، بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت ببنكى الأهلى المصرى، ومصر عند سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.82 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:

30.82 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى:

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية:

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib":

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

العملات العربية:

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.92 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.85 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.54 جنيه للبيع.

أسعار صرف اليورو:

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.82 جنيه للشراء، 33.02 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.99 جنيه للشراء، 33.08 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.92 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.76 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع.

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.92 جنيه للشراء، 33.14 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.82 جنيه للشراء، و33.01 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.14 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع.