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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

خالد جلال ينعى الفنان الأردني خالد الطريفي

المخرج خالد جلال
المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الأردني خالد الطريفي، الذى رحل عن عالمنا امس، الخميس، عن عمر يناهز 68 عاما .

 

وقال المخرج خالد جلال، إن الفنان خالد الطريفي، قدم حياة زاخرة بالعطاء الفني، وتدرب على منهاجه وأسلوبه المتميز أجيال عديدة على خشبة المسرح، بالإضافة إلى أعماله التلفزيونية والدراما الأردنيّة والعربيّة، رحم الله الفقيد وغفر له، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

 

كرم الفنان الأردنى خالد الطريفى، فى مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي بدورته 28 عام ٢٠٢١، كما كرمته وزارة الثقافة ونقابة الفنانين الأردنيين في الكثير من المناسبات والمهرجانات والمواسم المسرحية.

يشار إلى أن الفنان "خالد الطريفي" نال العديد من الجوائز منها : جائزة أفضل تقنية في مهرجان قرطاج المسرحي 1987، جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح الأردني الأول 1991، جائزة أفضل إخراج وأفضل ممثل في مهرجان المسرح الأردني الثاني 1992.

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