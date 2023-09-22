مدارس قنا تستعد لماراثون الحصول على جائزة المدرسة الخضراء

دشن جهاز شئون البيئة بقنا أولى خطوات فعاليات إعداد وتأهيل المدارس المستهدفة بمبادرة (تختة خضرة) بتنفيذ معسكر بيئى من 18 -21 سبتمبر 2023 بجزيرة النيل الوسطى بقنا، تحت شعار "نموذج لأول مدرسة خضراء في مصر " بمشاركة مجمع اعلام قنا ، ومديرية التربية والتعليم بقنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وفريق جمعية الكشافة و جمعية تنمية المجتمع و البيئة بدندرة ضمن إطار مشروع دورنا المنفذ من قبل مركز خدمات التنمية ، و تستهدف 20 معلم 50 من تلاميذ المرحلة الابتدائية لعدد خمس مدارس على مستوى المحافظة.

وذلك لتنفيذ اختيار أفضل مدرسة خضراء على مستوى محافظة قنا تطبق جميع المعايير البيئية أثناء العملية التعليمية حيث يتشارك طلابها ومعلموها وكافة فريق إدارتها في تنفيذ المعايير والاشتراطات المطلوبة مثل ( جمع وفصل وإدارة جميع مخلفات المدرسة _ تطبيق استراتيجيات تدريس في الطبيعة وباستخدام أساليب تدريس تفاعلية ممتعة _ ترشيد استهلاك الطاقة _ ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على كل نقطة منها _ عمل السجلات البيئية _ تطبيق حملات التوعية البيئية بكافة أدواتها ووسائلها.

وأوضح المهندس اسعد محمد، منسق المبادرة و رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، دعم جهاز شئون البيئة بقنا لمبادرة تخته خضراء في إطار اهداف مبادرة اتحضر للاخضر بالدعم الفنى في اقامة ندوات وورش عمل خلال فترة المبادرة وبعض المطويات والمطبوعات وتشبيك مع جمعية تنمية المجتمع بدندرة لمنح المبادرة وزراعة 50 شجرة مثمرة بخمس المدارس المستهدفين .

وأكد عبدالله العرابى، منسق عام مبادرة تخته خضرة ان المبادرة تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 حيث تهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الرابع (جودة الخدمة التعليمية) والهدف السابع عشر (الشراكة من أجل التنمية)

حيث تم بناء قدرات 20 معلم في المرحلة الأساسية على كيفية تصميم وتنفيذ وسائل تعليمية تفاعلية مبتكرة من موارد بيئية بسيطة وأيضا طرق دمج المتعه في عملية التعلم عبر استخدام اسلوب (التلعيب) لتحويل المناهج التعليمية لأنشطة تعليمية يتم تنفيذها مع الطلاب قي البيئات المفتوحة خارج جدران الفصول لتصبح ممتعة وتفاعلية ولها عائد تربوي يمكن لمسه بقوة.

بالإضافة لعمل معسكر بيئي كشفي لعدد 30 تلميذا تم من خلاله إعطاء ورش عمل عن ترشيد استهلاك المياه بمشاركة وحدة الإعلام والتوعية بشركة قنا لمياه الشرب.