شكوك حول لحاق أوتافيو بمباراة النصر والأهلي

غاب اللاعب البرتغالي أوتافيو نجم نادي السعودي عن مران الفريق الجماعي مساء اليوم الخميس، في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، لتزداد الشوك حول لحاقه بمواجهة الجمعة المرتقبة.

يخوض النصر لقاء مهم للغاية أمام النادي الأهلي غدًا الجمعة ويحتاج لتحقيق الانتصار فيه ليضرب عصفورين بحجر واحد، حيث تخطي الراقي في جدول الترتيب وتعويض الهزائم التي تعرض لها في بداية الموسم ليقترب أكثر من المربع الذهبي.

موقف أوتافيو من لقاء الأهلي

لم يحضر أوتافيو التدريب الجماعي لنادي النصر مساء اليوم الخميس، وأتى غياب اللاعب بسبب خوضه جلسة علاج طبيعي، عقب لقاء برسبوليس في دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يكون جاهز لمواجهة الأهلي غدًا الجمعة بشكل طبيعي، حيث لم يعاني اللاعب من أي إصابة قوية على مستوى القدم، وفي حال عدم وجود أي إنزعاج بالنسبة للمدرب من جانب الإصابة فإن اللاعب سيكون على مقاعد البدلاء للاستعانه به في الشوط الثاني.

تنطلق مباراة النصر أمام الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب جامعة الملك سعود، في ختام مباريات الجولة السابعة.