أزهر الغربية يحصد المركزين الثالث والسادس بمبادرة"أنا الراقي بأخلاقي"

شاركت منطقة الغربية الأزهريةفي الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» والذي أقيم بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات.

حضر الحفل فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد كبير من قيادات الأزهر الشريف، ورؤساء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

حصدت منطقة الغربية الأزهرية المركزين الثالث والسادس في فرعين من فروع المسابقة، حيث فاز الطالب محمد سامح، معهد الحسين الابتدائي، بالمركز الثالث على مستوي الجمهورية في مسابقة القصة القصيرة، كما فاز الطالب أسر صديق معهد صادق الرافعي الابتدائي بالمركز السادس على مستوي الجمهورية في مسابقة التربية الفنية.

قال الدكتور محمد محمدالنشرتي، مديرعام المنطقةللعلوم الثقافيةورعايةالطلاب، إن منطقة الغربية الأزهرية، قد نجحت في تفعيل «مبادرة أنا الراقي بأخلاقي» على الوجه الأكمل. والتي تهدف إلى تأصيل القيم ‏الإيجابية والأخلاق الكريمة في المجتمع، وتعميق روح الولاء والانتماء، ومواجهة الأفكار الهدامة ‏وتحصين عقول الطلاب، بالإضافة إلى اكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع، طبقًا للتعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدًا بدور المنسقين لكافة الإدارات، مقدما التهنئة للطلاب الفائزين المشاركين في المبادرة، الذين تم تكريمهم خلال الحفل .

جدير بالذكر أن الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث المتقدمة يحصلون على مبالغ مالية وشهادة تقدير، بينما يحصل الطلاب الفائزين على المراكز الباقية على مجموعة كتب.