موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الاستثنائية

موعد صرف معاشات اكتوبر.. تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر أكتوبر لحوالى 11 مليون صاحب معاش ومستحق، الأحد1 أكتوبر 2023، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف من المحافط الإلكترونية للهواتف المحمولة ومن منافذ شركة فوري.

وتصرف التأمينات الاجتماعية، المعاشات، مع مطلع كل شهر جديد لأصحابها ومستحقيها، كى تبدأ صرف معاشات أكتوبر يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، على أن يصرف المستفيد من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، علاوة على كل فروع بنك ناصر الاجتماعي الموزعة على أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى منافذ شركة فوري وكذلك المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

موعد صرف معاشات أكتوبر 2023

وحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين، بمبلغ 300 جنيه.

صرف معاشات أكتوبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

وكشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها نحو11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الإجتماعية، وبينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وقد بدأت الهيئة التنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلستة المنعقدة يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية أن معاشات شهر أكتوبر لعام 2023 تتضمن الزيادة الاستثنائية، وأن قيمة المعاشات تكون كالآتي:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

-من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600" جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصل إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.