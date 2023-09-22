الأرصاد: نشاط نسبي للرياح على أغلب محافظات الجمهورية (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجميع أصبح يشعر بانخفاض درجات الحرارة في فترة الليل، واليوم سيكون هناك نشاط نسبي للرياح، على أغلب المحافظات، منوهة إلى أن سرعة الرياح لا تتجاوز الـ 35 كيلو على الساعة.

الأحوال الجوية

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن البلاد تشهد تحسن كبير في الأحوال الجوية بالمحافظات، وأن هناك انخفاض في نسبة الرطوبة.

تعرض البلاد لرياح

وأوضحت أن الرياح التي تشهدها أغلب محافظات مصر ستبدأ من بعد المغرب، وسيكون هناك تحسن في الأحوال الجوية، لافتة إلى أن البلاد في الصباح تتعرض لشبورة على السائقين توخي الحذر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن العظمة على القاهرة الكبرى بين الـ 32 لـ 33 درجة، وأن هذا يعتبر في المعدلات الطبيعية لها.