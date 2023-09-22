وفاة طفلة صعقا بالكهرباء حال لهوها بالمنزل بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلة في السابعة من عمرها تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة صعقها التيار الكهربائي حال لهوها بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية المكشوفة بالغسالة الكهربائية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام يفيد باستقبال الطفلة "سحر . ي . ع . ع" 7 سنة تلميذة ومقيمه بناحية دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهرباء .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "ياسر . ع . ع . ح" 45 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجلته المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالغسالة الكهربائية مما أدي لصعقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية.





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة توقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .