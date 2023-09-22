طقس حار نهارًا .. تعرف علي درجات الحرارة المتوقعة بالشرقية

تشهد مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية اليوم الجمعة، 22 سبتمبر 2023، طقسًا معتدلًا مشمسًا مائلًا للحرارة، مصحوبًا بانخفاض فى درجات الرطوبة، حيث سجلت الشرقية 36 درجة مئوية، منذ الصباح الباكر، وذلك على أغلب المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة.

يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء محافظة الشرقية، بداية من صباح اليوم الجمعة، وبعدها تتصاعد درجات الحرارة تدريجيًا حتى الرابعة عصرًا، ثم تنخفض درجات الحرارة مجددًا لتصل لـ 20 درجة فى الساعات الأخيرة.

كان قد توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة 33 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 30 درجة مئوية، وتصل على محافظات جنوب الصعيد 38 درجة.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدي السيارات بتوخي الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الكشافات أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.