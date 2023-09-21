وزير الرياضة: ننتظر أكبر سباق للدراجات فى الشرق الأوسط بشرم الشيخ غدا

أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية لحضور حفل افتتاح سباق دراجات "تور دو فرانس"، والمقرر انطلاقه غداً الجمعة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

يأتى السباق ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية و بتنظيم LEtape Egypt ومجموعة "ايجيلز"، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية" و الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " و الاتحاد المصري للدراجات وسفارة فرنسا بالقاهرة، وضمن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

نقل اللواء عبد الرحمن شلش تحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إلى جميع ضيوف حفل الافتتاح والمتسابقين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى تقديره لكل شركاء النجاح فى تنظيم هذا السباق الدولي الهام وفى مقدمتهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية والأمنية والتي ساهمت بدور فعال وقوي من أجل تذليل الصعاب لتنفيذ السباق.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع سفارة فرنسا بالقاهرة ، ودور رئيس letape كيفين كوينيو تورد دي فراتس، و الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للدراجات وشركه ايجلز للرياضه واللياقه البدنيه القائمين على التنظيم.

حضر الحفل أحمد عبد الخالق مدير الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة، محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ومسئولى الشركات المنظمة ايجيلز وتور دى فرانس العالمية، وعدد مميز من العاملين بالمجال.