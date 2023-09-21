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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

التنمية المحلية تكشف تفاصيل مبادرات تمكين المرأة (فيديو)

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، تفاصيل المبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين المرأة، مؤكدة أن هناك رافدين من روافد تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة.

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محافظ الشرقية: إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية لدعمها وتمكينها اقتصاديًا 

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معرض لمنتجات المرأة الريفية بمقر المدينة الآمنة بفاقوس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أنهم حريصون على النهوض بالمجتمع في قرى الريف الأكثر فقرا والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، لتحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

المرأة تحتل 47% من المناصب في المحافظات

وذكر أن المرأة تحتل العديد من المناصب القيادية بنسبة تصل إلى 47% على مستوى المحافظات، موضحًا أن الوزراة أطلقت العديد من المبادرات فى احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التى تتميز بها القرى، وتمكين المرأة اقتصاديا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليا وخارجيا.

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