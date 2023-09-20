معرض لمنتجات المرأة الريفية بمقر المدينة الآمنة بفاقوس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية، وذلك للحفاظ على بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظة، ولدعم وتمكين المرأة اقتصادياً ،عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات، وتوفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهن في مناطق حيوية، مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

واوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، قامت بتنظيم معرضاً للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية ويشمل (ملابس جاهزة وشنط ومفروشات ومشغولات يدوية وانتيكات وأدوات منزلية ومدرسية وصابون طبيعي ورسم حناء ) فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية.

وأشارت إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يوم الإثنين من كل أسبوع طوال العام لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.