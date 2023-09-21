سلطة الكينوا بالسلمون والأفوكادو لرجيم صحي

سلطة الكينوا بالسلمون والأفوكادو للرجيم، سلطة شهية ويمكن تناولها على وجبة الغداء أو العشاء، ومن مميزاتها أنها خليط من الخضار الموصى بتناولها أثناء اتباع الرجيم، إن كنتِ من عشاق سمك السلمون حضري وصفتنا وتمتعي بطعمها الخفيف والمفيد.

سلطة الكينوا بالسلمون والأفوكادو

مقادير سلطة الكينوا بالسلمون والأفوكادو للرجيم

- السلمون : قطعة

- زيت السمسم : ملعقة كبيرة ونصف

- كينوا : كوب (منقوعة في الماء لحوالي ساعتين على الأقل)

- الأفوكادو : 1 حبة

- طماطم : 1 حبة

- خيار : 1 حبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

ضعي الكينوا في قدر على النار، واسكبي مقدار 2 كوب من الماء، ثم اتركي المكونات حتى تغلي لحوالي 15 دقيقة وتنضج الكينوا.

سخني زيت السمسم في مقلاة على حرارة متوسطة، وأضيفي السلمون واطهيه حتى ينضج وعند النضوج قطعي السلمون إلى شرائح وضعيها في طبق.

قطعي الأفوكادو، والطماطم، والخيار، ثم وزعي المكونات في وعاء متوسط الحجم.

اخلطي في وعاء آخر زيت الزيتون، والخل، والخردل، ثم نكهي بالملح، والفلفل الأسود.

وزعي الكينوا والبقدونس فوق الخضار المقطعة، وأضيفي شرائح السلمون، ثم اسكبي مزيج الصلصة فوقها.

قلبي المكونات بتأنٍ حتى تتجانس ثم قدمي السلطة.