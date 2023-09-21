حضري كيكة الكمثرى بخطوات سهلة وسريعة

كيكة الكمثرى المقلوبة من أطيب وصفات كيك الفواكة بأسرع وأنجح الطرق، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفة جديدة من الكيكات الرائعة بمذاق فاكهة الكمثرى.

كيكة الكمثرى

مقادير كيكة الكمثرى

- مقادير الكيك الجافة :

دقيق : كوب ونصف (منخل)

كربونات الصوديوم : نصف ملعقة صغيرة

بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

القرفة : ملعقة صغيرة ونصف (مطحونة)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

القرنفل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

السكر البني : كوب

- مقادير الكيك السائلة :

البيض : 2 حبة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

دبس : نصف كوب (دبس العنب)

الزبدة : ثلث كوب (مذوبة)

لبن زبادي : كوب ونصف (خفيف)

- قاعدة الكيك :

الكمثرى : 5 حبات (إجاص / ناضجة مقشرة ومقطعة أربع أقسام مخلوطة بعصير الليمون)

الجوز : نصف كوب (حبات كاملة)

الزبدة : ثلث كوب

السكر البني : ثلث كوب

طريقة التحضير



في مقلاة على النار ذوبي الزبدة وأضيفي السكر وحركي جيداً.

وزعي مزيج الزبدة والسكر في قاعدة صينية خبز متوسطة الحجم، ثم وزعي الكمثرى وحبات الجوز.

اخفقي مكونات الكيك السائلة في وعاء، ثم أضيفي إليها مكونات الكيك الجافة مع الخفق جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً.

اسكبي خليط الكيك فوق الكمثرى ومزيج السكر في الصينية بالتساوي.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الرف الأوسط في الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى ينضج الكيك.

اقلبي كيك الكمثرى في طبق تقديم مفرود عندما يبرد تماماً، ثم قدميه.