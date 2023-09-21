أخذتهم من عامل .. أعترافات طالب متهم بترويح الفلوس المزورة

اعترف طالب تم إلقاء القبض عليه في منطقة الخليفة لاتهامه بترويج الأموال المزورة ، وأقر بتحصله عليها من (عامل بمخبز - مقيم بمحافظة الجيزة) مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته (مبلغ مالى "مقلد" - هاتف محمول).. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالــى (10 آلاف جنيه "مُقلدين")..

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق واقعة آخرى ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين لهما معلومات جنائية،،عُثر بحوزتهما على كيلو من مخدر الآيس وسلاح أبيض، في منكقة المرج بالقاهرة وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين ،بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القبض على عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وحيازتهما ل "تماثيل مقلدة" للنصب على المواطنين ،وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي عملات أجنبية، عدد 2 تمثال مقلد، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.

