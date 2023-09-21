الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف خلال الساعات القادمة

يستعد الشارع المصري لاستقبال شهر الخريف الذي ينطلق رسميًا وفقًا للحسابات الفلكية والهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوم السبت المقبل الموافق 23 سبتمبر 2023 ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة لينتهي يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023.

ويشار إلى أن مناخ فصل الخريف يتسم دائمًا بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن وفقًا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة فى درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول من فصل الخريف.

تقلبات جوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حدوث تقلبات وظواهر جوية مصحوبة بموجات حارة وأخرى باردة خلال الأسبوع الأول من فصل الخريف، مشيرة إلى جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر المسببة للسيول نتيجة امتداد منخفض السودان الموسمي.

كما شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



تباين حالة الطقس ليلًا ونهارًا

وعن حالة الطقس المتوقعة أكدت هيئة الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة تنخفض درجة الحرارة بقيمة 14 درجة، خلال ساعات، على أسوان، إذ تسجل العظمى 39 درجة، وخلال ساعات تنخفض في الليل إلى 25 درجة فقط، فيما يكون هذا الفارق نحو 8 درجات على القاهرة الكبرى.

