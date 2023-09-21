الأرصاد: تحسن كبير في درجات الحرارة بعدد من المحافظات (ِشاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم الخميس يشهد استمرارًا في استقرار في الأحوال الجوية وتحسنًا كبيرًا في قيم الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، واستمرار الانخفاض الطفيف في قيم الحرارة وهي في المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” اليوم الخميس، أنه ما زال يؤثر علينا امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة في فترة الصباح، حيث تحجب جزءً من أشعة الشمس وتلطف الأجواء على نحو كبير.

الإشعاع الشمسي

وتابعت: "مع تقدم ساعات النهار ودخولنا في فترة الظهيرة ووجود شدة في الإشعاع الشمسي نشعر بالأجواء الحارة على المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء، وإحساسنا بقيم الحرارة سيكون أقل من الأيام الماضية".

غياب أشعة الشمس

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “نشعر بانخفاض درجات الحرارة ليلا، ومع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل، يحدث انخفاض في قيم الحرارة نشعر به بشكل أكبر في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، والصغرى بدأت تنخفض تكون 23 درجة مئوية في شمال البلاد، وفي فترة الليل يحدث نشاط نسبي للرياح يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ويساعد على إحساسنا بانخفاض قيم الحرارة”.