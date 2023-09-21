مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح يلا شوت بث مباشر اليوم 2023-09-21 في الدوري السعودي.. YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الاتحاد والفتح يلا شوت بث مباشر اليوم 2023-09-21 في الدوري السعودي.. YALLA SHOOT، ضمن مواجهات اليوم الافتتاحي عن الجولة السابعة في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024/2023، لحساب الدور الأول أو مرحلة الذهاب، يحتضنها مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) King Abdullah Al Jawhara International Stadium في مدينة جدة الملقبة بـ”عروس البحر الأحمر”، يسعى من خلالها حامل اللقب إلى استغلال انطلاقته القوية في دوري أبطال آسيا بعد غياب، من أجل المضي قدمًا نحو استعادة صدارة جدول ترتيب دوري روشن، لكن مهمة العميد لكن تكون سهلة في مواجهة طموح النموذجي الذي نجح في إسقاط جاره أهلي جدة بالخماسية، في واحدة من مفاجآت الموسم الحالي.

وغاب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، عن تدريبات فريقه الجماعية الأخيرة قبل مواجهة الفتح، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن المباراة.

وسوف يفتقد الاتحاد لخدمات الرباعي، (جوتا وعبدر الرزاق حمدالله وإيجور كورنادو، وعبدالرزاق حمد الله)، عن مواجهة الفتح بسبب الإصابة.

و تأكد غياب حمد الله لمدة ثلاثة أسابيع، فإن هداف الاتحاد سيغيب رسميًا عن 5 مباريات للعميد في مسابقات دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الفتح، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الحالي، في إطار مواجهات الأسبوع السابع من منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2024، على أن يحتضن ستاد الأمير عبد الله الفيصل، مجريات لقاء الاتحاد ضد الفتح اليوم في دوري روشن.

وأعلن موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الدوري السعودي 2023/2024، لتبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولتي الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي، وهي تونس والجزائر والمغرب.

وفيما يتعلق بأخبار الفريق، فقد تم تأكيد غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، عن المباراة المرتقبة، حيث لم يشارك في تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة.

وعلى صعيد الإصابات، سيفتقد الاتحاد لخدمات لاعبين رئيسيين في مواجهة الفتح اليوم وهما: عبد الرزاق حمدالله، وكريم بنزيما وذلك بسبب تعرضهم لإصابات.

يحتل الاتحاد، الفريق الحامل للقب، المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الهلال، بينما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 11 نقطة.

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يتوقع أن تكون هذه المواجهة فرصة ذهبية للفرق لتحقيق الانتصار والارتقاء في جدول ترتيب الدوري، وستكون محط أنظار محبي الكرة في المملكة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تقام مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، فيما تقام المباراة علي أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفتح في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والفتح ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر منافسات دوري روشن علي قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمسابقة الدوري السعودي، ويمكن مشاهدة المباراة على شاهد VIP.