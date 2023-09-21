ميتروفيتش يهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني للهلال السعودي(فيديو)

شهدت الدقيقة 53 إهدار ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي فرصة تسجيل الهدف الثانى للزعيم، فى شباك ضمك فى المباراة التى تجمعهما حاليًا بالجولة السابعة بالدوري السعودي.

يدخل الهلال اللقاء في صدارة ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد والأهلي أقرب المنافسين، وسيسعى لاستغلال مباراة الراقي الصعبة ضد نادي النصر هذا الأسبوع والابتعاد عن منافس واحد على الأقل.

ويلعب الزعيم المواجهة بحثا ًعن الفوز في تلك المباراة واستكمال سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ انطلاق الدوري وذلك من أجل المنافسة على اللقب هذا الموسم مع الاتحاد والنصر والأهلي.

فرصة ميتروفيتش.. فيديو