أسيوط: تنظيم دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجيين

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن توفير دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين على حرفة الخياطة والأشغال اليدوية "التطريز" وصيانة الكمبيوتر والمحمول بمركز التدريب المهني ببني غالب بمركز أسيوط التابع لمديرية العمل بأسيوط، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدةWFP تحت رعاية حسن شحاته وزير العمل، وذلك في إطار خطة المحافظة لصقل خبرات شباب الخريجيين وتدريبهم على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة أو متناهية الصغير في القطاعات المختلفة توفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم وتوفير سبل المعيشة تحقيقاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريم" وتنفيذاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف محافظ أسيوط، أن الدورة التدريبية تنظمها مديرية العمل بأسيوط بهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على هذه الحرف حيث تكون مدة دورة الخياطة 46 يوم تدريبي ودورة التطريز 36 يوم تدريبي ، أما مدة دورة صيانة الكمبيوتر 51 يوم تدريبي ، ومدة دورة صيانة المحمول 56يوم تدريبي وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الـ 3 مساءاً خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، لافتاً إلى حصول الخريج على شهادة معتمدة بإتمام الدورة التدريبة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي فضلاً عن بدل انتقال نقدي يومي قدره 60 جنيهاً لكل متدرب تُصرف في نهاية الدورة التدريبية مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي بالإضافة إلى أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وأشار على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط، إلى شروط التقدم للحصول على التدريب لصيانة الكمبيوتر والمحمول أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط والتدريب على الخياطة والتطريز مطلوب إجادة القراءة والكتابة بحيث يكون السن من ( 18 : 35 ) عام على أن يتم اجتياز المقابلات الشخصية المقررة موضحاً أن من يرغب في الحصول على التدريب عليه أن يتقدم خلال الفترة من 20 : 28 سبتمبر الجاري بالسيرة الذاتية وصورة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وصورتين (شخصيتين ، الموقف من التجنيد للذكور) وشهادة قيد (كعب عمل) بمقر ديوان مديرية العمل بأسيوط الكائن بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية (خلف محطة القطار) على أن يتم عقد مقابلات شخصية لمن تنطبق عليهم المعايير للاختيار بحيث تكون المقابلات الشخصية لدورة الخياطة ( 3 : 5 ) أكتوبر المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، والمقابلات الشخصية لدورة التطريز يومي الأحد والإثنين الموافق 8 و 9 أكتوبر ، والمقابلات الشخصية لدورة صيانة الكمبيوتر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 10 : 12 أكتوبر المقبل ، والمقابلات الشخصية لدورة صيانة المحمول أيام الأحد والاثنين 15 و 16 أكتوبر المقبل.