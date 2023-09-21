العثور على  جثمان سيدة مسنة فى ترعة بأسيوط

عثرت وحدة مباحث قسم اول بمديرية امن اسيوط برئاسة المقدم على نصر رئيس المباحث والرائد حسام البارودى والنقيب احمد عبد المقصود والرائد محمد طاهر والقوة المرافقة وبالاشتراك مع الانقاذ النهرى على جثة طافية بترعة الملاحة لسيدة مسنة فى ظروف غامضة .

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط اخطار من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بالعثور على سيدة مسنة بترعة الملاحة وبها اثار طعنات وتم نقل الجثة آلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة

وأوضحت النتائج الأولية أن الجثة السيدة بها شبهه جنائية وأثار طعنات فى الجسد

وأمر مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث من وحدة مباحث قسم أول بالاشتراك مع المباحث الجنائية والامن العام للوقوف على اسباب الجريمة وضبط الجانى

وخلال ساعات نجحت الفريق فى ضبط الجانى وتبين انه مقيم بمنطقة السادات وأقدم على الجريمة بسبب خلاف على مبالغ مالية مع المجنى عليها وكلاهما مقيمين بمنطقة السادات التابعة لدائرة قسم أول



وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على الجانى للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات اللازمة