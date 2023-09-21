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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد تعليق أعماله.. أبرز مكاسب الحوار الوطني خلال الفترة الماضية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقب إجراء العديد من الجلسات والخروج بمخرجات للعمل الوطني.. أعلنت إدارة الحوار الوطنى عن رفع الجلسات بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا التي تم إعلانها للرأى العام المصري.

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وأعلنت إدارة الحوار أن تعليلق الجلسات وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته، وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.

مكاسب الحوار الوطني

عمل الحوار الوطني مناشدة الرئيس السيسي في بعض المطالب التي تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطن والمجتمع المصري، والتي كان أبرزها رارات العفو السياسي والإفراج عن عشرات المساجين السياسين خلال الفترة الأخيرة .

وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه،  على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

واستطاع الحوار خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية فضلًا عن إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية

واستطاع الحوار السياسي ايضًا تفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف. 

توصيات الحوار الوطني

تم الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لقضايا "عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية،والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.

وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.

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